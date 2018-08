Kjelsås-siktet fengslet i fire uker

NTB Innenriks

Mannen i 20-årene ble framstilt for fengsling mandag ettermiddag. Foruten kravet om fengsling i fire uker, fikk politiet også rettens medhold i at den siktede skal sitte fengslet med brev- og besøksforbud.

Mannen samtykket til kravet om varetekt. Rettsmøtet ble derfor holdt som såkalt kontorforretning, det vil si at dommeren alene treffer en beslutning på bakgrunn av dokumentene i saken.

Søndag opplyste politiet at mannen er siktet for drap ved at han skal ha knivstukket sin jevnaldrende kjæreste. Mannen har forklart seg om hva som skjedde, og han har knyttet seg til hendelsen.

Paret kom fra samme land utenfor Europa, men har vært i Norge i halvannet år. De skal ha bodd hver for seg.

(©NTB)