Første skoledag på Varhaug skole etter drapet

Ødegård ble funnet død 30. juli, og en 17 år gammel gutt er pågrepet og har tilstått å ha drept henne.

– Nå mangler vi en elev, og det ser vi veldig godt. Det er lov å kjenne på at vi savner Sunniva, og skulle ønske at hun var her. Det er det elevene tenker, sier Sunnivas lærer Elisabeth Hovstad Taksdal til VG.

Hun har både gitt rom for trøst og sorg på skoleårets første dag, men har også vært opptatt av at elevene skulle ha det kjekt.

– Jeg har fokusert på at de skal ha litt lek, og vi har forsøkt å kose oss litt i dag. Klassen har vært veldig gode. De er respektfulle og har gitt rom for den roen vi trenger når vi er lei oss.

Skolen hadde på forhånd forberedt dagen sammen med kommunens ledelse og kriseteam og de berørte familiene. Det var planlagt elevsamtaler, klassesamlinger og andre samlinger i løpet av den første dagen.

