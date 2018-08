Bondeorganisasjonene starter forhandlinger om krisepakke

NTB Innenriks

Det første av det som trolig blir flere møter de neste dagene, starter mandag klokken 15.30, skriver Nationen. Målet er å komme til enighet med staten i løpet av august, sier generalsekretær Per Skorge i Norges Bondelag til avisen.

– Målet er at det skal være en rask prosess. Dette handler om likviditet og forutsigbarhet for bønder i krise. Det å få klarhet i situasjonen så fort som mulig er viktig for bønder som må ta raske beslutninger, sier Skorge.

Møtet finner sted i Landbruks- og matdepartementet lokaler, og fra statens side er det forhandlingsleder Leif Forsell som vil sitte på den andre siden av bordet. Landbruks- og matminister Jon Georg Dale (Frp) deltar ikke på møtet, men er opptatt i regjeringskonferanse, får NTB opplyst.

Bondeorganisasjonene sendte 9. august krav til regjeringen om at det settes i gang tilleggsforhandlinger av jordbruksavtalen der målet er å få på plass en krisepakke for bønder som har blitt hardt rammet av sommerens vedvarende tørke. Hovedavtalen – utgangspunktet for de årlige jordbruksforhandlingene, åpner opp for ekstra forhandlinger dersom det oppstår uforutsette og alvorlige hendelser.

Lederen i jordbrukets forhandlingsutvalg og i Norges Bondelag, Lars Petter Bartnes, sier han håper møtene de neste dagene vil resultere i en krisepakke.

– Det er en alvorlig situasjon for landbruket – myndighetene og næring må samarbeide for å finne de beste løsningene for landbruket, sier Bartnes.

Både Bondelaget og Bonde- og Småbrukarlaget har hele veien vært klare på at friske midler er nødvendig for å håndtere den ekstreme situasjonen.

