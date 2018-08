34-åring i retten etter å ha drept familievenn i bursdag

NTB Innenriks

Drapet skjedde under bursdagsfeiringen til et familiemedlem av tiltalte, skriver TV 2. Tiltalte skal ha stukket 52 år gamle Mark Ole Jensen i brystet med kniv, og Jensen døde av skadene etter kort tid. I tillegg er 34-åringen tiltalt for drapsforsøk på en svoger i 20-årene under det samme selskapet.

Da drapet skjedde, hadde den tiltalte en tre timer lang permisjon fra psykiatrisk avdeling ved Stavanger universitetssjukehus for å gå i bursdagsselskapet.

Etter drapet har sykehuset selv varslet Statens helsetilsyn om saken, og politiet har åpnet etterforskning.

– Nå avventer vi rapporten fra Statens helsetilsyn og politiet, sier Helle Schøyen, klinikksjef for psykisk helsevern for voksne til TV 2.

Det er ikke omtvistet at det var 34-åringen som begikk drapet.

– På tiltaltes vegne, og for de øvrige involverte i saken, vil det være et behov for å få avklart om dette kunne vært unngått om man hadde hatt strengere kriterier knyttet til å få permisjon, sier mannens forsvarer, Brynjar Meling. Han opplyser at mannen har en alvorlig sinnslidelse.

Saken går i Stavanger tingrett fra mandag til fredag denne uken. Påtalemyndigheten har varslet påstand om å overføre mannen til tvungen psykisk helsevern fordi de mener tiltalte er for syk til å sone i fengsel.

(©NTB)