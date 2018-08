Mann tiltalt for 32 bedragerier på nett

NTB Innenriks

Rettssaken starter i Oslo tingrett tirsdag og varer ut uka.

Mange av bedrageriene skal ha skjedd fra adresser i hovedstaden. Mannen skal ha lagt ut gjenstander for salg via Facebook, Finn.no og Shpock i perioden januar 2016 til februar 2018. Han fikk ifølge tiltalen betaling, men «fortiet at han ikke hadde til hensikt å overlevere varene».

I en rekke av tilfellene dreier det seg om telefoner eller datautstyr, men han skal også ha annonsert baby- og barneklær. Ofte skal han ha brukt falskt navn og utgitt seg for å være kvinne, som «Linnea Marie», «Linda Marie», «Renate» eller «Line».

