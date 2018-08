Analytiker: Norge kan vente flere klimasøksmål i framtiden

NTB Innenriks

– Vi kommer til å se en voldsom økning av klimasøksmål, og rike stater med mye fossil næring vil være spesielt utsatt, sier finansanalytiker og tidligere rådgiver for både EU, den norske regjeringen og FNs miljøprogram, Sony Kapoor til NRK.

Han driver den internasjonale tenketanken Re-Define, og har i en ikke-publisert rapport analysert de over 1.000 klimasøksmålene som foregår rundt i verden. I rapporten skriver han at også Norge kan vente seg ofre for klimaendringer som vil gå til søksmål for enten en mer ambisiøs klimapolitikk, eller for å dekke utgifter ved tap av inntekter etter ekstremvær.

Ethvert søksmål, om saksøker vinner eller ikke, vil føre til at både myndigheter og investorer vil revurdere å putte penger i olja og heller investere i mer bærekraftig industri, tror Kapoor.

– Det kan bli dyrt for oljelandet Norge når investorer flykter og saksøkere vinner i retten, advarer han.

Regjeringen har ikke tatt høyde for søksmål.

– Det er etter vårt syn ikke grunnlag for slike søksmål mot staten. Regjeringen fører en ambisiøs klimapolitikk som overholder nasjonale og internasjonale forpliktelser, sier statssekretær Atle Hamar i Klima- og miljødepartementet.

