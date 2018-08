Rekordfå nordmenn oppgir at de handler svart

NTB Innenriks

Aldri før har så få oppgitt at de har handlet svart, opplyser skatteetaten.

– Det er svært positivt at færre enn noensinne sier de har handlet svart. Det viser at folk flest ønsker å handle hvitt, men vi ser fremdeles noen utfordringer, sier skattedirektør Hans Christian Holte.

Til tross for nedgangen i svarte handel, er det en økende tendens til kjøp av svart arbeidskraft innenfor renhold og vedlikehold av hus.

Spesielt er det vaskehjelp og renhold som slår mest ut i undersøkelsen, og hele 29 prosent av dem som kjøper slike tjenester, sier de har handlet svart.

– Et problem er at det i dag er for vanskelig for den jevne forbruker å vite hvem som er seriøse. Derfor ønsker vi å gi forbrukerne innsyn i flere opplysninger om skattemessige forhold, for å gjøre det enklere å sjekke om en bedrift oppfyller forpliktelsene sine, sier Holte.

Av dem som har oppgitt at de har handlet svart de siste to årene, svarte 23 prosent at de regner med å kjøpe svart arbeid igjen i løpet av det neste året.

