Rød uke på børsen – fredagen svakt i pluss

NTB Innenriks

Fasit da børsen stengte for handel fredag ettermiddag var at uka totalt sett gikk 0,9 prosent i minus, blant annet som følge av et markant fall onsdag etter overraskende høye oljelagertall fra USA. Indeksen steg noe torsdag og fredag, men ikke nok til å snu utviklingen.

Fredag endte hovedindeksen opp 0,2 prosent etter ny oppgang i oljeprisene. Nordsjøoljen gikk for snaut 72 dollar fatet på spotmarkedet fredag ettermiddag, mens prosent amerikansk lettolje styrket seg tilsvarende til snaut 66 dollar fatet.

Blant de mest omsatte aksjene var oljeselskapet DNO på tredjeplass. Selskapet var også nest høyest på taperlista, med et kursfall på 6,8 prosent. DNO har hatt en formidabel verdiutvikling på 82 prosent så langt i år. Fredag var aksjen omsatt hele 10.726 ganger for en samlet verdi av 301 millioner kroner.

Equinor (+0,6 prosent) var som vanlig børsens mest omsatte selskap, med Hydro på andreplass etter at kursfall på hele 2,6 prosent.

Veidekke ble fredagens vinner, med en verdistigning på 7,8 prosent, mens John Fredriksen selskaper Frontline og Golden Ocean avsluttet uka som andre- og tredjeplass etter verdistigning på henholdsvis 7,6 og 4,7 prosent.

Ute i Europa var stemningen svakt negativ. I Frankfurt sank DAX 30-indeksen med 0,2 prosent, mens CAC 40 i Paris svekket seg 0,1 prosent. FTSE 100 i London gikk i null.

(©NTB)