Mæland frykter at Finnmarks-opprør kan velte hele regionreformen

– Jeg tror det kan få konsekvenser for resten av landet. Da må nok Stortinget drøfte hva de vil gjøre, sier Mæland om hva som skjer dersom Finnmark lykkes i kampen mot å bli slått sammen med Troms.

Prosessen med å slå sammen de to nordligste fylkene er i øyeblikket helt fastlåst. Mandag møter Troms til et møte på Mælands kontor for å diskutere veien videre, mens Finnmarks fylkesordfører ikke stiller.

Folkeavstemning

Varaordfører Tarjei Jensen Bech (Ap) viste til at 87 prosent stemte mot sammenslåing i en folkeavstemning i Finnmark i mai, da han møtte Mæland til duell under Arendalsuka fredag.

– Jeg har et sterkt mandat fra finnmarkingene som sier et klart og tydelig nei. Vi risikerte å måtte flytte all makt ut av Finnmark, og det er ikke akseptabelt, sa Jensen Bech.

To stortingsvedtak

Mæland viste på sin side til at regionreformen – og dermed også sammenslåingen – er vedtatt av Stortinget to ganger.

– Det handler om prinsipper. Du kan være rivende uenig, men når Stortinget har fattet vedtak, må det følges opp, sier statsråden.

Når Stortinget samles i oktober er det duket for en tredje runde om Finnmark-Troms som et nytt storfylke. Senterpartiet har varslet et forslag som tar sikte på å parkere sammenslåingen.

– Stortinget bestemmer selv hva de vil vedta. Og ja, det er varslet en ny sak i høst, sier Mæland.

