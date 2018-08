40 prosent av unge har tatt nakenbilder av seg selv

NTB Innenriks

Undersøkelsen er utført av InFact/YouGov på vegne av Telenor og UNICEF Norge. Der kommer det også fram at to av tre har mottatt nakenbilder av andre, og at én av tre ville skyldt på seg selv dersom bildene kom på avveie.

– Det er trist at unge tenker at «den som er med på leken, må tåle steken», når det er den som videresendte bildet som har gjort noe galt, sier leder Ana Brodtkorb for samfunnsansvar i Telenor til Dagsavisen.

35 prosent av dem som har tatt, oppbevart eller sendt et nakenbilde av seg selv, sier at de angrer. 63 prosent av de spurte sier de ikke vil gjøre det i framtida.

Å ta, oppbevare og dele nakenbilder av andre kan være straffbart, og 93 prosent av de spurte sier de er klar over at man kan bli straffet for dette.

– Ungdommen er åpenbart klar over at det de gjør kan være ulovlig og risikofylt, men likevel skjer det i utstrakt grad. det betyr at vi må jobbe med ungdommenes, og kanskje også foreldrenes, holdninger til og innsikt i hva slags konsekvenser dette kan få for den enkelte, sier Kristin Oudmayer i UNICEF.

Undersøkelsen ble lagt fram under debatten «Nakenbilder – straff eller tilgivelse» på Arendalsuka torsdag.

(©NTB)