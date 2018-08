Venter timelange forsinkelser når Nordbytunnelen stenger

NTB Innenriks

E6 ved Nordbytunnelen har en gjennomsnittlig døgntrafikk på 40.000 biler. I tillegg brukes omkjøringsalternativet Nessetveien av rundt 10.000 bilister i døgnet.

Fra 3. september til 12. november stenges tunnelen på grunn av en oppgradering som har vært planlagt i lang tid, slik at trafikk i begge retninger vil måtte gå gjennom det nordgående løpet.

Selv om Vegvesenet har kuttet ned på stengetiden og gjort flere tiltak for å hindre problemer for bilistene, venter de at stengningen vil medføre utfordringer.

– Vi kan forvente forsinkelser mot rushretning på opp mot én time, men liten eller ingen forsinkelse i rushretningen. I tillegg blir det økt trafikkbelastning på lokalveinettet, skriver Vegvesenet.

Basert på erfaringer fra da nordgående løp ble stengt i fjor, beskriver de lørdager som en spesiell utfordring på grunn av stor trafikk gjennom hele dagen.

Nato-øvelse

Underveis i byggeperioden starter i tillegg NATO-øvelsen Trident Juncture, der 40.000 soldater og 20.000 kjøretøyer skal fraktes til og fra øvelsen – mellom Borg havn i Fredrikstad og til øvelsesområdet som i hovedsak vil ligge i Midt-Norge.

Bilene skal nordover langs veiene fra september til oktober 2018, og sørover igjen fra november og fram til januar neste år. Mens sørgående løp er stengt, blir det for smalt for brede militære kjøretøy gjennom Nordbytunnelen, og de vil i stedet måtte kjøre rundt.

Kø og forsinkelser vil trolig bli hverdagen i både Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland, Møre og Romsdal og Trøndelag mens soldatene er i landet, har Forsvaret tidligere opplyst.

– Det blir utfordringer med militære kolonner som kjører saktere enn vi er vant til. Av og til må sivil trafikk stanses helt, blant annet på grunn av vektbegrensning på broer. Vi jobber for at dagliglivet skal bli minst mulig berørt, men tilstedeværelsen vil absolutt merkes, sa sjefen for Forsvarets operative hovedkvarter, generalløytnant Rune Jakobsen, tidligere i sommer.

– Bruk E18

For å unngå lange køer i Nordbytunnelen sier Vegvesenet at de ønsker å få flere over på E18, ettersom det også erfaringsmessig er utfordringer i Nessetveien (Kjærneskrysset), Sundbyveien og Kongeveien.

De foreslår omkjøring fylkesvei 151/120 i Østfold, eller via riksvei 111. Når det gjelder fartsgrenser blir Nessetveien skiltet med fartsgrense på 50 kilometer i timen i stengeperioden. Utover det gjør Vegvesenet ingen endringer.

I motsetning til under stengeperioden i fjor, er krysset Toveien åpnet for å avlaste Askehaugveien og Kjærneskrysset. Vegvesenet opplyser at de også vil bygge rundkjøring i Kjærneskrysset.

(©NTB)