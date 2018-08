Norges Bank holder som ventet styringsrenten uendret på 0,5 prosent

NTB Innenriks

– Utsiktene og risikobildet synes ikke vesentlig endret siden forrige pengepolitiske rapport, sier sentralbanksjef Øystein Olsen i en pressemelding.

I Pengepolitisk rapport 21. juni var Norges Banks hovedstyres vurdering at den økonomiske oppgangen fortsetter, og at kapasitetsutnyttingen i norsk økonomi er nær et normalt nivå.

– Den underliggende prisveksten var lavere enn inflasjonsmålet, men høyere kapasitetsutnytting tilsa at lønns- og prisveksten etter hvert ville øke. Hovedstyrets vurdering av utsiktene og risikobildet tilsa at styringsrenten mest sannsynlig ville bli satt opp i september i år, skriver banken torsdag.

– Etter hovedstyrets vurdering ser oppgangen i norsk økonomi ut til å fortsette om lag i tråd med bildet som ble presentert i juni. Den underliggende prisveksten er lavere enn inflasjonsmålet, men drivkreftene tilsier at den etter hvert vil øke, heter det.