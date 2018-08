Hareide: – Det er uro i partiet

NTB Innenriks

– Det er uro i partiet, og det har jeg forståelse for, sier Hareide til NTB.

De siste dagene har det bygd seg opp intern misnøye over at Krf-stortingsrepresentant og prest Geir Jørgen Bekkevold viet et homofilt par. I løpet av kort tid har over 50 personer meldt seg ut av partiet.

– Det er viktig for meg at når Bekkevold opptrer som prest, så skal ikke KrF eller jeg dirigere ham i den rollen. Da er han prest, han utfører et oppdrag som prest, og det er føringen. Når han er politiker, står han for vårt program, og det har han gjort 100 prosent lojalt, sier Hareide.

– Trosfrihet

I KrFs program løftes ekteskapet mellom mann og kvinne fram som en «god og stabil ramme rundt barns oppvekst».

– Men dette handler også om trosfrihet. KrF har vært tydelig på at vi ikke skal gå inn og dirigere kirke, menigheter, prester eller pastorer i teologiske spørsmål. Det står selvfølgelig også fast når det gjelder våre egne, sier han.

Veivalg til besvær

Men den homofile vigselen er ikke det eneste som splitter partiet. Presset øker for at partiet snart tar et aktivt valg på om de vil støtte venstresiden eller regjeringen – eller eventuelt fortsetter midt imellom som i dag.

Senest i helgen meldte fylkesvaraordfører Pål Kårbø i Hordaland overgang til Høyre, nettopp fordi han mente KrF burde ha gått inn i dagens regjering.

Hareide har lovet et svar i løpet av høsten.

– Den største uroen i partiet akkurat nå, går på den avklaringen som vi har lovet. Det finnes kanskje ingen 100 prosent ideell løsning for KrF. Jeg har ikke begynt å analysere og tenke høyt rundt det nå. Det kommer jeg selvfølgelig først og fremst til å gjøre til KrFs egne når vi møtes i partisammenheng, sier han.

