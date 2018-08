ESA gir klarsignal til nye kystruteavtaler i Norge

NTB Innenriks

ESA oppfordret i mars Norge til å åpne for mer konkurranse. Norske myndigheter fulgte opp med å lyse ut tre kontrakter for kystruten på anbud.

To selskaper skal nå dele disse kontraktene mellom seg.

Rederiet Havila, som holder til i Fosnavågen på Sunnmøre, har fått en kontrakt på fire ruter, mens Hurtigruten AS skal betjene de sju resterende rutene.

Staten kompenserer selskapene for å sikre avganger med daglige stopp i 34 havner fra Bergen til Kirkenes året igjennom, og vil betale selskapene om lag 8 milliarder kroner til sammen.

Etter at staten åpnet for konkurranse om kystrutene mellom Bergen og Kirkenes, utgjør ikke avtalene statsstøtte. EØS-avtalen tillater imidlertid at staten kompenserer selskaper for å tilby tjenester som markedet selv ikke leverer, slik tilfellet er for kystruten.

Avtalene gjelder fra 1. januar 2021 og går over ti år.

