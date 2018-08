Yara bygger verdens første elektriske og selvkjørende konteinerskip

NTB Innenriks

Med statsminister Erna Solberg (H) til stede, signerte Yara avtalen med skipsverftskonsernet Vard om å bygge det selvkjørende elektriske skipet Yara Birkedal.

Avtalen er på 250 millioner kroner og skal etter planen være klart for sjøsetting allerede tidlig i 2020. Innen 2022 vil skipet, som i utenlandske medier har blitt omtalt som «Tesla of the seas», være selvkjørende.

– Det er første gang noen bygger et skip som Yara Birkedal. Vi har satset på samarbeidspartnere med sterk entreprenør-ånd og med ekspertise i verdensklasse. Vard har lang erfaring med å bygge spesialtilpassede skip, og vil levere et fartøy som kommer til å skape endring, sier konsernsjef Svein Tore Holsether i Yara.

1 million kilometer

Bakgrunnen for prosjektet er at Yara årlig frakter mineralgjødsel 1 million kilometer på distansen mellom Brevik og Larvik for å sende produktet videre med konteinerskip.

Konsernsjef Roy Reite i Vard sier han er svært glad for samarbeidet med Yara.

– Med lang erfaring i å bygge skreddersydde, spesialtilpassede skip, er vi begeistret over å få muligheten til å bygge verdens første selvkjørende og elektriske konteinerskip, sier Reite.

Grønne arbeidsplasser

Regjeringen støttet i fjor prosjektet med 133 millioner kroner gjennom statsforetaket Enova og Solberg sier det er viktig å skape grønne arbeidsplasser.

– Yara, Kongsberg og Vard har bygget videre på kunnskap om teknologi, logistikk og skipsbygging. De har hatt en ambisjon om å skape bærekraftig innovasjon sammen. Da får vi spennende pionerprosjekter som dette, sier statsministeren, som etter signeringen fikk fjernstyre en miniatyrmodell av skipet.

Yara Birkedal vil årlig erstatte 40.000 turer med dieseldrevne lastebiler på lokalveiene mellom Brevik og Larvik.

