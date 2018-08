Togtrafikken i gang igjen på Østlandet

NTB Innenriks

Bane Nor opplyste om feilen like etter klokken 9. Pressevakt Dag Svinsås i Bane Nor sa til NTB at alt tilgjengelig mannskap var satt inn for å løse problemet.

Klokken 9.25 opplyste Bane Nor at togtrafikken var i gang igjen.

– Situasjonen bedret seg betraktelig i løpet av noen minutter, sa NSBs pressekontakt Åge-Christoffer Lundeby til NTB.

Både NSB og Bane Nor sier det kan oppstå forsinkelser og innstillinger som følge av togstansen. Gardermobanen var den siste strekningen som ble åpnet for trafikk igjen.