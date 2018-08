Tenåring skadd etter å ha falt utfor stup

NTB Innenriks

Politiet fikk meldinger om ulykken ved 14.30-tiden onsdag ettermiddag. Like før klokka 20 får NRK opplyst fra sykehuset at tilstanden til gutten er stabil, og at han ikke er alvorlig skadd.

Gutten var på tur med familien sin i Skonsengfjellet i Vefsn kommune i Nordland da han falt utfor et stup.

– Gutten gikk foran og gled utfor stupet. Han ble hentet ut med et Sea King-helikopter og fløyet med luftambulanse til Trondheim, opplyste operasjonsleder Fred Leirvik i Nordland politidistrikt til NTB.

(©NTB)