Svendsen får full støtte fra de Telenor-ansatte

Tirsdag morgen meldte NRK at Telenor-sjef Sigve Brekke i vår og sommer har forsøkt å bytte ut Svendsen og tilbudt henne alternative jobber. Et av dem skal ha vært å lede datterselskapet dtac i Thailand, noe som ville innebære at hun ikke lenger ville være en del av konsernledelsen.

Det mener konserntillitsvalgt for de organiserte i El og IT Forbundet, Esben Smistad, ville vært en dårlig idé.

– Jeg opplever at Berit Svendsen har løst de utfordringene hun har fått med særdeles stramme kostnadsrammer på en måte som har vært til de ansattes beste og opplever at hun blir sett på med positive øyne av de ansatte i Telenor Norge, sier han til Dagens Næringsliv.

Full støtte

Han mener Svendsen har klart å opprettholde resultatene i konsernet, selv om de har gjennomgått kostnadskutt som førte til at 1.500 ansatte måtte gå, i tillegg til at inntekter har falt bort som følge av teknologisk utvikling.

– Vi ønsker å være tydelige på vår støtte til Svendsen, tilføyer Smistad.

Jevnlige samtaler

Da NRK spurte Brekke om det foregår diskusjoner rundt Svendsens fremtid i selskapet, svarte han via sin kommunikasjonssjef at «alle ansatte i Telenor har jevnlige samtaler med sine ledere om roller og karrierevei. Det har jeg selvsagt med min konsernledelse også. (...) Den dialogen er et forhold mellom den enkelte ansatte og leder, og det kommenterer vi ikke på».

Svendsen har ledet selskapets virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark.

