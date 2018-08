Sikkerhetssjef i Forsvaret: – Underlig å slippe den iranske ambassade til på Akershus festning

NTB Innenriks

Feiringen 8. februar i år, der Per Sandberg deltok, ble arrangert i et representasjonslokale på Akershus festning som Forsvarsdepartementet (FD) disponerer. Bygningen ligger i nærheten av regjeringens kontorer og en rekke av Forsvarets avdelinger, skriver Forsvarets forum.

– I slike sammenhenger er det uante muligheter for sikkerhetsbrudd, sier sjef for Forsvarets sikkerhetsavdeling (FSA), kommandør Hans Kristian Herland, til fagbladet.

Han er kritisk til om retningslinjene for bruk av lokaler på Akershus festning ivaretar sikkerheten, og han sier at han synes det er «underlig å slippe den iranske ambassade til på festningen».

Pressevakt Marita Isaksen Wangberg i FD opplyser at det iranske arrangementet ble vurdert til ikke å være til hinder for øvrig ordinær virksomhet på festningen, og at leie av lokalet ble vurdert opp mot FDs retningslinjer.

Hun opplyser også at FD i første halvår 2018 begynte et arbeid med å revidere retningslinjene for utleie. Bruken av lokalene og hvem som skal ha anledning til å leie dem, vil bli vurdert som del av dette arbeidet, ifølge Wangberg. Revisjonsarbeidet er ikke ferdigstilt.

