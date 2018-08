Sandbergs datter har sendt inn PFU-klage

NTB Innenriks

Dagen etter at Sandberg og kjæresten Bahareh Letnes holdt en pressekonferanse i Arendal der norske medier fikk unngjelde, bekrefter Norsk Presseforbund at den første PFU-klagen i saken er levert inn, skriver Medier24.

– Vi har fått inn en klage i denne saken. Den er mot Fiskeribladet og er sendt inn av Sandbergs datter, med samtykke fra Sandberg selv, sier generalsekretær Elin Floberghagen i Presseforbundet.

Charlotte Kjær Sandberg bekrefter klagen overfor Medier24. Ifølge bransjenettstedet klages Fiskeribladet inn på tre punkter: Påstanden om at Sandberg og Letnes har flyttet sammen, påstanden om at Politiets sikkerhetstjeneste (PST) har anbefalt Fiskeribladet å anmelde Sandberg og en lederartikkel der det står at Sandberg reiste til Danmark med flere iranere. Datteren sier hun kan bevise at ingen av disse tingene stemmer.

Redaktør Øystein Hage i Fiskeribladet er foreløpig ikke kjent med klagen og sier han må orientere seg før han kan ta stilling til innholdet i den.

Behandlingen av klagen har ikke begynt.

(©NTB)