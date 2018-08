Mindreårig søskenpar kjørte av veien

NTB Innenriks

Litt etter klokken 4 meldte Sørvest politidistrikt at en bil hadde havnet på taket i en grøft ved tettstedet Førde lengst sørvest i Hordaland. Bilføreren og passasjeren hadde stukket av til skogs.

Da de to kom tilbake til bilen etter en liten stund, viste det seg at sjåføren var en 16 år gammel jente, mens passasjeren var hennes 12 år gamle bror. De ble sett til av lege på stedet, som kunne konstatere at de kun hadde fått noen kuttskader i forbindelse med utforkjøringen. På bilen var det derimot store skader.

Rett før klokken 5 opplyste politiet på Twitter at de kjørte de to unge ulykkesfuglene hjem.

(©NTB)