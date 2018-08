Mediene får sende direkte fra ankesaken til Eirik Jensen

NTB Innenriks

Lagmannsretten tillater i en beslutning at NTB og NRK får gjøre opptak i en såkalt poolordning – hvilket innebærer at bildematerialet skal distribueres til de øvrige mediene. Tillatelsen gjelder hovedsakelig innledningen og avslutningen på rettsforhandlingene, mens de tiltaltes forklaringer og bevisførselen skal foregå uten at det blir gjort foto- og filmopptak, ifølge domstolens beslutning.

– Lagmannsretten holder muligheten åpen for at det kan gis tillatelse til opptak av enkelte vitneforklaringer, heter det i en melding fra retten, som har lagt avgjørende vekt på sakens store, offentlige interesse.

Domstolen kommer senere til å ta stilling til om det skal gis tillatelse til filming og fotografering fra juryens kjennelse, eventuelt rettens domsavsigelse.

Dette tillates filmet:

* Når retten settes ved ankeforhandlingens begynnelse, inkludert hoveddommerens presentasjon av aktørene og partene, samt avklaringen av fagdommernes habilitet.

* Opplesningen av tiltalen og Eirik Jensens svar på spørsmålene om han erkjenner straffskyld.

* Aktors innledningsforedrag, forsvarerens merknader til innledningsforedraget, samt partenes avslutningsprosedyrer. Retten tillater imidlertid ikke at det sendes direkte fra disse delene av saken, og pålegger mediene å underlegge materialet «vanlige pressefaglige og presseetiske vurderinger» før de publiserer det.

Det er imidlertid strengt forbudt å gjøre bildeopptak av jurymedlemmene før, under og etter rettssaken, understreker lagmannsretten.

Dømt til 21 års fengsel

Den tidligere polititoppen Eirik Jensen ble i Oslo tingrett i fjor høst dømt til 21 års fengsel for grov korrupsjon, narkotikaforbrytelser og brudd på våpenloven. Retten fant det bevist at han hadde samarbeidet med og hjulpet Gjermund Cappelen med å smugle 13,9 tonn hasj til Norge fra 2004 til november 2013 og at han hadde tatt imot gaver fra Cappelen til en verdi av snaut 700.000 kroner.

Eirik Jensen nekter kategorisk straffskyld for det meste av tiltalen og har anket skyldspørsmålet, mens Gjermund Cappelen har erkjent skyld, men anket straffutmålingen.

Ankesaken starter 28. august i Borgarting lagmannsrett. Juryens kjennelse kommer etter planen først 1. februar.

