Lysbakken lanserer grådighetsskatt

NTB Innenriks

– Vi vil ha mer skatt på store utbytter og lønninger og bruke pengene på et skikkelig løft mot fattigdom, sier SV-lederen, som ikke har noen tro på at regjeringens skattekutt vil bli lønnsomme.

– Vi har bedt regjeringen igjen og igjen om å dokumentere de positive effektene av skattekuttene, men det er de ikke i stand til, konstaterer han.

SV-lederen påpeker samtidig at dersom Erna Solberg (H) uroer seg over at nordmenn arbeider for lite, kan hun starte med å hindre at 1.200 mister jobben. Han viser til at 500 vedlikeholdsarbeidere og renholdere ved jernbanen står i fare for miste jobben, mens det samme kan skje med 700 Color Line-ansatte, som lenge har kjempet mot utflagging.

Tirsdag varslet Solberg at normalarbeidsuka kan komme til å måtte økes til 43 timer dersom ikke flere kommer i jobb, for å opprettholde dagens velferdsnivå.

– Sånn snakker en statsminister som har brukt 20 milliarder kroner på ulønnsomme skattekutt, sa Lysbakken da det onsdag var SVs tur til å ha partitime i Arendal.

– Dersom Solberg mener alvor, kan hun jo begynne med å stanse privatiseringene i jernbanen og regelendringen som gjør at Color Line kan flagge ut, slår han fast.

Overfor NTB påpeker han at da regjeringen gikk inn for å privatisere av jernbanen, sa de at alle skulle beholde jobben.

– Men nå viser det seg at dette ikke gjelder de som driver med vedlikehold og renhold, sier SV-lederen.

(©NTB)