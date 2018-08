Kulturministeren: – Håper ikke Sandberg utpeker mediene til fiende

NTB Innenriks

– Jeg skjønner at Per er i en presset situasjon i livet sitt, men jeg håper at han tenker seg nøye om før han velger å gjøre mediene til fiende i denne prosessen. Det tror jeg ikke det er grunnlag for, sier kulturministeren til NTB.

Hun mener at man må ha litt «slack» på at Sandberg har vært gjennom en krevende periode, og at man må gi ham tid.

– Det er tøft å stå i sånne løp, uansett. Men det er noe som politikere skal tåle, sier Grande.

Tirsdag langet Sandberg ut mot mediene og varslet flere søksmål. Han mener at det er spredd uriktige opplysninger og spekulasjoner om ham og kjæresten Bahareh Letnes.

– Jeg tror vi skal ha litt toleranse for at han har hatt det litt tøft nå, og så håper jeg at han ikke utpeker mediene som fiende i den prosessen, sier Grande.

Håper på evaluering

Kultur- og medieministeren har selv opplevd at det har stormet rundt henne, men vil ikke kommentere om hun alltid har følt seg rettferdig behandlet av pressen.

– Det skal jeg si i en annen fase i livet, sier Grande.

Hun håper uansett at mediene evaluerer dekningen av Sandberg-saken.

– Det er bare sånn man kan bli bedre, ved å sette seg ned og evaluere jobben man har gjort.

Ber Sandberg vurdere PFU

Generalsekretær Elin Floberghagen i Norsk Presseforbund sier at hennes hovedinntrykk er at det er blitt laget mye viktig og relevant nyhetsjournalistikk i Sandberg-saken. Hun ser likevel all grunn til at mediene evaluerer dekningen sin.

– I alle saker hvor det har vært så massiv mediedekning som det har vært i denne saken, er det grunnlag for at alle går gjennom hva de har gjort, hva de tenkte underveis og om det var rett, sier hun til NTB.

Floberghagen gjør det også klart at hun anbefaler Sandberg, Letnes eller andre involverte om å klage dekningen inn til Pressens Faglige Utvalg (PFU) dersom de opplever at enkeltmedier har begått etiske overtramp.

– Vi har jo allerede mottatt en klage som går på manglende faktasjekk, hvor innklager mener at det som er publisert er feil. Andre deler av kritikken går på massiviteten i dekningen. I tillegg har flere nevnt hensynet til privatlivets sfære. Så vi får se om det kommer flere klager, sier generalsekretæren.

– Dropp dyre advokater

Hun har ikke tro på at Sandberg vil få noe ut av eventuelle søksmål. Den tidligere fiskeriministeren har sagt at han er i kontakt med «ikke ubetydelige advokater»

– De bør klage til PFU og kanskje droppe advokatkostnader til dyre utenlandske advokater. Lavterskeltilbudet er mye bedre. Da får de en grundig og god behandling, sier Floberghagen.

(©NTB)