Juritzen skal gi ut Sandbergs bok

NTB Innenriks

Boken skal etter planen komme i månedsskiftet september-oktober, skriver Dagens Næringsliv.

– Vi har i en periode hatt møter med de to og snakket med dem om hva boken skal inneholde. Det handler om sider ved historien som ikke har kommet fram i mediene. Det har jo vært en mediestorm som har dekket over den viktige historien. Vi skal bli kjent med Bahareh, hennes historie og hennes reise, sier forlegger Arve Juritzen.

Problemene begynte å tårne seg opp for Sandberg da det ble kjent at han og Letnes hadde vært på ferie i Iran, uten å varsle Statsministerens kontor og med Sandbergs jobbtelefon i bagasjen. Mandag gikk Sandberg av som fiskeriminister og nestleder i Frp, og tirsdag tok han et oppgjør med norske medier på en pressekonferanse han og Letnes holdt i Arendal.

I et intervju med Dagbladet varslet han at det kommer et oppgjør med både pressen og partikolleger.

Juritzen ga også ut Sandbergs forrige bok, «Mot min vilje», som kom i 2013.

(©NTB)