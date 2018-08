Amerikanske F-22 Raptor-fly på norsk jord for første gang

NTB Innenriks

– Hensikten med besøket er å trene med norske F-35-fly, sier Luftforsvarets informasjonssjef Stian Roen.

De amerikanske F-22 Raptor-flyene tilhører det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, men er midlertidig utplassert i Europa, skriver Adresseavisen.

De spesielle F-22-flyene er i likhet med de nye norske kampflyene, F-35A Lightning II, såkalte stealth-fly som er vanskelige å oppdage på radar. F-22 er et tomotors jagerfly utviklet av Lockheed Martin i samarbeid med Boeing, og det har vært operativt i US Air Force siden desember 2005. Flyet er først og fremst bygd for å bekjempe andre fly og sikre luftherredømme.

Flyet har ofte vært omtalt som kanskje verdens beste jagerfly. Det kan i likhet med F-35 også operere mot bakkemål. Flyet er 19 meter langt, har et vingespenn på 13,5 meter og en maksimalvekt på om lag 27 tonn.

Det ble produsert i kun 195 eksemplarer, hvorav åtte var testfly. USA har mistet fire fly i ulykker, skriver Teknisk Ukeblad. USA har gjort det klart at de ikke ønsker å eksportere F-22. Det er dermed bare det amerikanske flyvåpenet, US Air Force, som opererer det.

