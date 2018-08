Valgforsker mener Sandbergs avgang kan åpne for KrF

NTB Innenriks

Etter at både Sylvi Listhaug og Per Sandberg har måtte trekke seg som henholdsvis justisminister og fiskeriminister, er det ingen Frp-ministre igjen i regjeringen som representerer «grasrot-Frp».

– Jeg tror KrF kommer nærmere regjeringen når de mest populistiske elementene i Frp kommer litt i bakgrunnen. En regjering uten Sylvi Listhaug er en mer spiselig regjering, også avgangen til Per Sandberg er trolig positivt for hvordan KrF ser på regjeringssamarbeid, sier Johannes Bergh, valgforsker ved Institutt for samfunnsforskning til Vårt Land.

Han får støtte fra flere. Der blant politisk redaktør Skjalg Fjellheim i Nordlys som tror mindre bråk og splittende retorikk muliggjør et samarbeid.

– Det kan gjøre det enklere for Hareide å gå inn i regjering når Frps rabulistiske statsråder er ute, sier han.

Jan Arild Snoen i Minerva mener KrF er vanskelige å spå.

– Knut Arild Hareide har en «sykdom». Den heter kronisk beslutningsvegring, og det er ikke lett å spå hva som påvirker KrF, sier han til avisa.

(©NTB)