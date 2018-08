Valganalytiker: Moxnes og Lysbakken utnytter mulighetene

NTB Innenriks

Sikkerhet var et sentralt spørsmål i debatten som NRK sendte fra Arendalsuka, men Marthinsen påpeker at debatten fikk et «interessant oppspill» med Per Sandbergs og Bahareh Letnes møte med pressen like før.

– Her forsøker opposisjonen og vri dette over på sikkerhet og presse Erna Solberg (H) og Siv Jensen (Frp), påpeker Marthinsen.

– Saken er ikke god, verken for Solberg eller Jensen, sier Marthinsen, som mener Sandberg-saken har skapt uklarhet blant velgerne om hva Frp står for.

Solberg ble også presset på riksrevisjonens rapport om terrorsikring. Marthinsen mener både Frps eller Høyres leder kom dårlig ut av debatten om sikkerhet.

Jonas Gahr Støre har på sin side et troverdighetsproblem når sikkerhet er tema, fordi Arbeiderpartiet også ble kritisert etter 22. juli-angrepet i 2011.

– Selv om de ikke får si så mye syns jeg Audun Lysbakken og Bjørnar Moxnes (R) kommer best ut av debatten. Støre, Solberg, Jensen har ordet, men sliter med hver sine ting som gjør at de ikke kommer så godt ut av det. Moxnes og Lysbakken har det lettest, men de utnytter også muligheten de får.

Marthinsen er ikke nådig i sin dom over KrF-leder Knut Arild Hareides svar på spørsmålene om hvilken vei partiet vil lene seg.

– Jeg syns han sliter fryktelig når temaet er regjeringsspørsmålet. Det er for så vidt forståelig for partiet har ikke konkludert, sier han.

