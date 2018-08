Solberg ut mot «blodtørstige journalister» i Sandberg-saken

NTB Innenriks

Spørsmål av typen om fremmede makter har kommet seg inn på mobiltelefonen til avgåtte fiskeriminister Per Sandberg (Frp) og om informasjon på telefonen er blitt kompromittert, må vurderes av Politiets sikkerhetstjeneste (PST), fastslår Solberg.

– Av hensyn til rikets sikkerhet og PSTs metodebruk er det PST som må vurdere hva vi kan si. Når norske journalister nå er så blodtørstige for å få svar, må vi sørge for at vi ikke offentliggjør ting som må holdes tilbake av hensyn til sikkerhetstjenestene, sa Solberg etter at hun tirsdag hadde holdt en pressekonferanse om utfordringer i arbeidsmarkedet.

Et veldig driv

– Det er et veldig driv for å få vite alt. Men innenfor sikkerhet kan man ikke alltid få vite alt, også fordi vi må ta vare på vår egen sikkerhet. Og dette er det PST, ikke statsministeren, som må vurdere, utdyper hun overfor NTB.

Hun legger til at mediene har en jobb å gjøre:

– Mediene skal absolutt gå inn i slike saker og gjøre et grundig arbeid. Journalistene må se oss i kortene og stille spørsmål. Så får mediene selv vurdere kildetilgang og kildenes troverdighet. Og selvfølgelig karakteristikker og beskrivelser – inkludert av personer som blir trukket inn i dette, sier statsministeren.

Ubesvarte spørsmål

Hun understreker at heller ikke Stortinget kan forvente å få svar på absolutt alt. Ap, SV, KrF, Sp, MDG og Rødt har alle oppsummert status etter Solbergs svar mandag, med at det fortsatt gjenstår ubesvarte spørsmål.

– Vi er jo ikke ferdig med alle sakene. Og det er heller ikke PST. Så vi skal svare på spørsmål som kommer fra Stortinget, men ikke på en slik måte at vi rokker ved vår egen sikkerhet, sier Solberg til NTB.

