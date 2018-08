Solberg: – Kan ikke dømme min egnethet som statsminister basert på to tilfeller

NTB Innenriks

Under en partilederduell med Ap-leder Jonas Gahr Støre på NRK tirsdag fikk Solberg spørsmål om hvorvidt Sylvi Listhaugs (Frp) og Per Sandbergs (Frp) avganger som statsråder påvirker hennes egnethet til å være statsminister.

– Det har vært saker som har vært håndtert dårlig av to statsråder som har gått fra regjeringen, og som særlig med tanke på den ene har vært vanskelig med tanke på Stortingets synspunkter om hennes utøvelse, medga Solberg.

– Men det er viktig å se hele historien til min regjering. Det har faktisk vært veldig få sånne saker inntil i år, i motsetning til under veldig mange andre regjeringer. Det skjer innimellom at statsråder må gå, og i denne regjeringen har det vært få statsråder som har måttet gå før akkurat nå. Da kan du ikke gjøre opp en vurdering av min egnethet etter fem år som statsminister på bakgrunn av de to tilfellene, fortsatte hun.

De to partilederne ble også utfordret på sikkerhetsspørsmål. Støre etterlyste igjen svar fra Solberg på om rikets sikkerhet er satt i fare som følge av at Sandberg hadde med seg arbeidstelefonen til Iran.

– Vi har svart tydelig til Stortinget at på det elektroniske utstyret Sandberg hadde med seg, skal det ikke ligge noe som går på rikets sikkerhet. Så skal vi la PST gå gjennom utstyret, og det er de som må vurdere hva vi kan være offentlige om. Det tillegger ikke en statsminister å overprøve sikkerhetstjenestene, svarte Solberg.

Støre fulgte opp med å spørre om Norges interesser, blant annet med tanke på næringsliv, ble satt i fare.

– Det er sikkert mye interessant som journalister og andre land ønsker å få lekkasjer om, men vi må være tydelige på hva som dreier seg om Norges sikkerhet, svarte Solberg.

