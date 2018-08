Sandberg: Dette er dratt ut av alle dimensjoner

NTB Innenriks

Sandberg åpnet seansen under Arendalsuka med å slå fast at ingen, selv ikke statsminister Erna Solberg (H) kunne hindret ham i å dra til Iran.

Derimot lekket det fra hans kalender, og derfor varslet han ikke om turen på forhånd, sier han.

Om reaksjonene etter turen sier Sandberg at det er dratt ut over alle dimensjoner.

– Jeg vet ikke om det går an å beskrive hvordan disse ukene har vært. Vi skal prøve etter hvert å summere opp. Men vi får jo hundrevis av tilbakemeldinger på sosiale medier. Og vi ser at dette er dratt langt ut over alle dimensjoner, innledet den avgåtte fiskeriministeren tirsdag kveld under et arrangement i forbindelse med Arendalsuka.

