Politiet varsler møte med russ i Oppegård og Bærum

Politiet skal møte tredjeklassingene ved Eikeli videregående skole torsdag, forteller rektor Dag Brustad til Aftenposten.

– Vi skal ha en seanse med dem om det som skjedde på Ios, og om hvordan de skal forholde seg til russetiden fremover. De skal snakke med elevene om hvordan de skal oppføre seg i den type situasjoner. De skal også lære elevene hvordan de ikke skal la seg provosere og ikke provosere selv, forteller Brustad.

Det var 1. august at en 18-åring fra Bærum ble alvorlig skadd på Ios. Han fikk en skulder ut av ledd og beina brukket etter et angrep fra jevnaldrende. De fem som ble pågrepet, er fra Oppegård. De ble senere løslatt.

Også foreldrene på Roald Amundsen videregående skole i Oppegård blir innkalt til et møte med politiet 21. august.

– Vi vil ha et møte med tredjeklasse-elevene like før eller etter dette, sier politibetjent Andreas Bjørnteig ved forebyggende avsnitt, Øst politidistrikt.

Tidligere har politiet pekt på Oppegård-russen som spesielt utagerende, men Bjørnteig sier det blir urettferdig å trekke fram russ på hele skolen.

– Dette er avhengig av det enkelte kull og varierer fra år til år, De to siste årene har det dreid seg om enkeltpersoner på to busser som har utmerket seg i negativ retning og ødelagt for de andre, sier han.

