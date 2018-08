NRK om Telenor: Brekke prøvde å bytte ut Berit Svendsen

NTB Innenriks

Kildene bekrefter overfor kanalen at Svendsen kjemper for å beholde posisjonen sin i teleselskapet.

Svendsen var en av Brekkes konkurrenter da han fikk toppjobben i konsernet i 2015. I vår og sommer skal han ha tilbudt henne alternative jobber i Telenor, men så langt har Svendsen – som er en av Norges mest profilerte kvinnelige næringslivstopper – takket nei.

En av jobbene hun skal ha blitt tilbudt, er å lede datterselskapet dtac i Thailand, noe som ville innebære at hun ikke lenger ville være en del av konsernledelsen. I dag er hun en del av denne ledergruppen.

Svendsen skriver i en SMS til NRK at hun ikke har planer om å bevege på seg, men ønsker ikke å stille til intervju eller svare på andre spørsmål.

NRK har spurt Brekke om det foregår diskusjoner rundt Svendsens fremtid i selskapet. Han svarer via sin kommunikasjonssjef at «alle ansatte i Telenor har jevnlige samtaler med sine ledere om roller og karrierevei. Det har jeg selvsagt med min konsernledelse også. (...) Den dialogen er et forhold mellom den enkelte ansatte og leder, og det kommenterer vi ikke på».

Svendsen har ledet selskapets virksomhet i Norge siden 2011 og fikk i fjor også ansvaret for Sverige og Danmark.

(©NTB)