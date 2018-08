Jensen nekter for at hun har bedt Listhaug om å bli nestleder

NTB Innenriks

Mandag skrev VG at kilder de har snakket med, har sagt at Siv Jensen i løpet av helgen avklarte med Sylvi Listhaug at hun var villig til midlertidig å etterfølge Per Sandberg som nestleder i Frp. Sandberg trakk seg mandag fra vervet i forbindelse med avgangen som fiskeriminister.

I Politisk kvarter på NRK tirsdag morgen sa Siv Jensen at dette ikke stemmer.

– Jeg kan avkrefte det. Jeg aner ikke hvor VG har den type påstander fra. Det er ikke jeg som utnevner eller utpeker noen i Frp. Hos oss blir folk valgt på demokratisk vis, sa Jensen, og fortsatte:

– Sylvi er en av flere flotte og flinke kandidater. Hun er populær, godt likt og godt kjent, og jeg er glad for at vi har mange sterke kandidater som står klare til å fylle tomrommet.

Etter Sandbergs avgang sitter nå kun Ketil Solvik-Olsen igjen som nestleder i partiet. Jensen sier at hun vil ha en diskusjon med sentralstyret i partiet om behovet for å få inn en midlertidig nestleder som kan sitte fram til landsmøtet i mai neste år.

Hun vil likevel ikke være med på at nestlederen som eventuelt blir konstituert, vil legge føringer for hvem som blir valgt på landsmøtet.

– En eventuelt konstituert leder vil ikke være valgt av organet som velger ledere i Frp. Det er det bare landsmøtet som gjør. Alle andre utnevnelser vil være midlertidige og ikke utført av dem som har myndighet til å utnevne ledelse, sier Jensen.

(©NTB)