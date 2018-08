Færre får diabetes type 2

NTB Innenriks

I 2009 fikk drøyt 16.000 personer diagnosen diabetes 2. Fem år senere var det 11.000 nye tilfeller av det instituttet betegner som en av de store folkesykdommene.

– Derfor er det spesielt gledelig at vi ser en nedgang i nye tilfeller, og at det gjelder alle aldersgrupper, alle utdanningsgrupper og de fleste innvandrergrupper, sier førsteforfatter Paz Lopez-Doriga Ruiz, som er doktorgradsstipendiat ved Oslo universitetssykehus og ved Folkehelseinstituttets avdeling for kroniske sykdommer og aldring.

Hun legger likevel til at de ikke vet om nedgangen er midlertidig og om tallene har gått opp senere, eller om de har fortsatt å gå ned. Ruiz håper derfor arbeidet med årlige oppdateringer kan fortsette.

Totalt fikk 75.000 personer type 2 diabetes i perioden januar 2009 til juni 2014.

