Tybring-Gjedde ikke overrasket over mulig Sandberg-avgang

NTB og flere andre medier får mandag bekreftet fra anonyme kilder at fiskeriminister Per Sandberg (Frp) vil trekke seg i løpet av dagen etter at han den siste tiden har vært i hardt vær i forbindelse med sin Iran-ferie i sommer.

Sandbergs partikollega Christian Tybring-Gjedde sier til Nettavisen at det vil være klokt av Sandberg å trekke seg.

– Det er trist, men jeg er ikke overrasket. Per Sandberg har tatt et klokt valg, sier Tybring-Gjedde.

Han understreker at han uttaler seg med forbehold om at opplysningene stemmer.

Christian Tybring-Gjedde har tidligere vært kritisk til det Sandberg har foretatt seg i Iran-saken.

– Solberg bør se på sammensetningen av regjeringen og om Sandberg kan fortsette som fiskeriminister etter dette, sa Tybring-Gjedde til NTB tidligere denne måneden.

Han ønsket ikke da å uttale seg om hvorvidt Sandberg bør gå av eller ikke

– Dette må han vurdere selv, sa Tybring-Gjedde.

