To pågrepet for våpentyveri i politiaksjon i Mysen

NTB Innenriks

Det var Smaalenenes Avis som først meldte om politiets utrykning like før klokken 22.30 søndag. Politiet var da i ferd med å pågripe de mistenkte.

Et vitne avisen har snakket med, skal ha sett pansrede politibiler og et helikopter i forbindelse med en politiaksjon. Operasjonslederen i Øst politidistrikt opplyser til NTB at politiet var bevæpnet under aksjonen. Øst politidistrikt bisto sine kolleger i Sørøst politidistrikt med pågripelsen av de to mennene som er mistenkt for tyveri i Telemark.

– Politiet ble tipset om to navngitte mistenkte som er bosatt i Mysen-regionen. Vi fikk derfor bistand fra Øst. Etter hvert vil mennene bli overført til Sørøst politidistrikt, sier operasjonsleder André Kråkenes i Sørøst politidistrikt til NTB.

Det er politiet i Telemark som etterforsker tyveriet.

– Våpnene ble stjålet fra en privatperson i Kviteseid i Telemark i begynnelsen av denne måneden. Hva slags type våpen det er snakk om, vet jeg foreløpig ikke, sier politiadvokat Kjetil Langbakk i Sørøst politidistrikt.

Han sier at de pågrepne mennene er norske statsborgere født i 1988.

– De er kjent for politiet fra før, men de er ikke hjemmehørende i Telemark, og jeg vet foreløpig ikke hvilke typer saker de har vært innblandet i tidligere, sier Langbakk.

Politiadvokaten sier at de foreløpig ikke har noen teori om hva våpnene skulle brukes til.

– Vi etterforsker nå for fullt for å forsøke å få klarhet i hva som har skjedd, sier Langbakk.

(©NTB)