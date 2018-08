Støre mener Sandberg-saken har svekket regjeringen ytterligere

NTB Innenriks

– Denne saken føyer seg inn i et uheldig mønster, der man tar for lett på krav til sikkerhet og beredskap, sier Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre til NTB etter å ha hørt statsminister Erna Solbergs (H) kommentarer til Per Sandbergs (Frp) avgang som fiskeriminister.

– Det som har utspilt seg, blant annet av manglende etterlevelse av sikkerhetsbestemmelser og de interne motsetningene mellom en statsråd og en statssekretær (fiskeriminister Per Sandberg og hans fraseparerte kone Line Miriam Sandberg, red.anm.), etterlater et inntrykk av ganske kaotiske tilstander, sier Støre.

Han konkluderer med at regjeringen er svekket av Sandberg-saken, og at tilliten til Solberg er ytterligere redusert. Nå skal Ap vurdere om partiet skal gå inn for at kontroll- og konstitusjonskomiteen åpner sak – slik blant annet rødgrønn-partner SV går inn for – når komiteen møtes igjen 28. august.

– Vi registrerer at andre partier har ytret ønske om at det åpnes kontrollsak, men vi har ikke konkludert selv ennå. Nå skal vi først gå gjennom svarene på spørsmålene vi og andre partier har stilt. Det kan bli aktuelt å stille nye spørsmål, sier Støre.

Han viser blant annet til bekymringsmeldingen Line Miriam Sandberg innga til Statsministerens kontor 8. juni om Sandbergs forhold til iranske Bahareh Letnes.

