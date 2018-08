SV vil ta mobilsaken til kontrollkomiteen

NTB Innenriks

– Sandberg var ikke bare et unntak, han var faktisk et eksempel. Her er det flere forhold som avslører en elendig sikkerhetskultur i regjeringen, sier Torgeir Knag Fylkesnes (SV) som sitter i kontroll- og konstitusjonskomiteen, til NTB.

Han sikter til at også samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og to statssekretærer har hatt med seg mobiltelefoner til høyrisikoland uten å ta nødvendige forholdsregler.

– SV har fortsatt en rekke spørsmål vi vil ha svar på, og tar nå denne saken til kontrollkomiteen. Vi må komme til bunns i hvor omfattende mangelen på sikkerhetsrutiner i departementene har vært, og hvordan dette kunne skje, sier han.

Sandberg ble mandag erstattet av Harald Tom Nesvik som fiskeriminister. Sandberg måtte gå fordi han tok med seg tjenestetelefonen til Iran og ikke varslet statsministeren om reisen dit.

Fylkesnes mener saken svekker statsminister Erna Solberg (H).

– Hun har nå et dårlig utgangspunkt for høringen om svikt i beredskapen seinere i måneden. Sandberg-saken og den knusende kritikken fra Riksrevisjonen mot regjeringens arbeid med beredskap må ses i sammenheng. Erna Solberg gikk til valg på å gi landet gjennomføringskraft på sikkerhet og beredskap, men leverer nå sviktende ledelse og manglende sikkerhetskultur.

