Fire av ti usikre hvem som har best ledighetspolitikk

NTB Innenriks

– Andelen som ikke har en oppfatning er oppsiktsvekkende høy og burde interessere flere partier, men særlig Arbeiderpartiet, sier valgforsker Anders Todal Jenssen ved NTNU i Trondheim til Dagsavisen.

28,5 prosent av de spurte mener Arbeiderpartiet har best politikk for å sikre økonomisk trygghet ved ledighet. Åtte prosent svarte Høyre, mens 11,2 prosent valgte SV. Det kommer fram i YS' arbeidslivsbarometer som blir lagt fram under Arendalsuka tirsdag.

Hele 38 prosent svarte at de ikke vet.

– Jeg merker meg at det er mange som er usikre på hvilket parti de mener er best i disse viktige spørsmålene. Det får vi ta med oss. Vi skal mobilisere dem som ikke har bestemt seg ved å vise fram at vi har den beste politikken for vanlige arbeidsfolk, sier nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik til avisa.

I 2017 fikk Arbeiderpartiet velgernes tillit på eldreomsorg, mens flere oppga at de hadde høyere tillit til både Venstre og Høyre når det kom til økonomi, industri og sysselsetting.

(©NTB)