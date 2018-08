Bolighøsten i Oslo starter med færre boliger enn i fjor

NTB Innenriks

E24 har tatt for seg Finn-tall for boligannonser ved inngangen til boligmarkedets høstsesong, og tallene viser at markedet ikke ligger på det selgerne kaller høye nivåer. Til sammen er det visning på 1.459 boliger på landsbasis søndag, 853 av disse visningene foregår i Oslo. Antall visninger på Oslo-boliger er lavere enn i tre av de fire siste årene.

– Det er et brukbart volum for årstiden, sier direktør Carl O. Geving i Norges Eiendomsmeglerforbund til økonominettstedet.

Flere analytikere, deriblant Norges Bank, har spådd en tilbudsflom på boliger i høst, mye på grunn av den forventede ferdigstillelsen av nyboliger som ble igangsatt i 2016.

– Så langt er det ikke noe i brukttallene som tyder på unormalt høyt tilbudsvolum, men det er for tidlig å si hvordan det vil se utover høsten, sier Geving.

Visningstallet samme søndag i fjor for Oslo var på over 900 visninger. I 2014 var tallet 1.198 visninger, og i 2015 var tallet 1.055, viser tall fra E24. I 2016 var det derimot kun 442 visninger.

