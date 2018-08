Vålerengatunnelen er åpnet igjen

NTB Innenriks

Vålerengatunnelen i Oslo var lenge stengt etter en lastebilulykke fredag formiddag. Lastebilen ble fraktet ut av bergingsbil, og ulykken førte til mistanke om en rift i fjellveggen som måtte undersøkes av Statens vegvesen.

Begge kjørefeltene var stengt under dette arbeidet. I 14-30-tiden meldte Oslo politidistrikt på Twitter at begge kjørefeltene igjen er åpnet for trafikk.

To personer pådro seg lettere skader i ulykken. Begge har fått medisinsk behandling, opplyste politiet til NTB fredag formiddag.

(©NTB)