Uværet rammer strømnettet på Østlandet–Hafslund frykter ledninger har falt ned

NTB Innenriks

I 19-tiden fredag har Hafslund registrert at 28.987 av deres kunder er rammet av strømbrudd i området Østfold og Akershus. Tallet har gått noe ned siden uværet begynte å bevege seg inn i Østfold i 14-tiden, men kommunikasjonssjef Morten Schau i Hafslund opplyser at de stadig får tilbakemeldinger om nye strømbrudd.

– Uværet beveger seg nordover. Sist nå fikk vi melding om at et tre har falt over en strømledning i Eidsvoll, og at en del kunder mistet strømmen som en følge av det. Dette var varslet, men vi har ikke opplevd så mange feil samtidig på mange år, sier han til NTB.

Schau forteller at over hundre mann er ute i felten og jobber med å rette feilene fredag, og driftssentralene er fullt bemannet for å administrere dette arbeidet.

– Uværet gjør dette til et vanskelig og tidkrevende arbeid.

Kraftige vindkast fører til at trær faller over strømledningene. Hafslund har ikke full oversikt, og Schau advarer publikum om at noen steder kan ledninger ha falt til bakken.

– Det kan være at spenningsførende ledninger ligger på bakken. Det medfører livsfare å komme borti dem, og vi oppfordrer publikum å være oppmerksomme. Hvis slike ledninger blir oppdaget er det viktig at barn og dyr ikke kommer borti dem.

Ifølge Schau er antallet strømbrudd så stort at det kan ta tid før strømmen kommer tilbake. I verste fall kan det ta flere dager.

