NRK: PST skal granske Sandbergs kjæreste

NTB Innenriks

NRK var fredag i kontakt med Letnes, som sier det er bra at PST nå skal undersøke hennes bakgrunn. Hun ønsker ikke å kommentere saken ytterligere.

En gransking av Letnes er helt nødvendig, mener tidligere etterretningssjef Kjell Grandhagen.

Også Krf-leder Knut Arild Hareide og Aps Terje Aasland sier til NRK at de er glade for granskingen.

– Det er mange spørsmål i denne saken, og det at PST går inn i den, kan gi oss flere svar, sier Hareide.

Frp-leder Siv Jensen ønsker ikke å kommentere saken.

28 år gamle Letnes har kommet i søkelyset etter at det ble kjent at hun er blitt kjæreste med fiskeriminister Per Sandberg (Frp), og at de to dro på ferie til Iran uten å varsle Statsministerens kontor på forhånd, slik reglene tilsier.

Sandberg (58) er også blitt skarpt kritisert for å ha tatt med mobiltelefonen sin til Iran.

Letnes kom til Norge som 16-åring og fikk opphold i 2008. Hun har nå norsk statsborgerskap i tillegg til sitt iranske.

Tidligere har det kommet fram at Letnes i 2016 sendte inn en åpen søknad til Fiskeridepartementet der hun søkte om å bli Sandbergs assistent eller tolk.

(©NTB)