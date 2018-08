Monica Mæland tar ikke over sammenslåing mellom Finnmark og Troms

NTB Innenriks

Fylkestinget i Troms vedtok fredag at de ikke vil starte arbeidet med sammenslåingen av Troms og Finnmark, så lenge Finnmark ikke vil delta i arbeidet. I stedet ønsker Troms-politikerne at Kommunal- og moderniseringsdepartementet overtar arbeidet.

I vedtaket ber Troms-politikerne Mæland om å gjennomføre flere formelle prosesser som trengs for å slå sammen de to fylkene, skriver Nordlys. Herunder utpeking av valgstyre og innkalling av det konstituerende fylkestinget neste høst. Det sier statsråden nei til i en pressemelding fredag.

– Departementet tar ikke over arbeidet i fellesnemnda, slik Troms ber om. – Jeg vil invitere Troms og Finnmark fylkeskommuner til et møte for å ha dialog om hvordan fylkeskommunene kan arbeide videre, sier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland i meldingen.

Mæland inviterer fylkesordfører Ragnhild Vassvik (Ap) fra Finnmark og fylkesrådsleder Willy Ørnebakk (Ap) fra Troms til et møte mandag 20. august. I invitasjonen heter det at hun vil «snakke om hvordan dere kan arbeide videre med å gjennomføre sammenslåingsvedtaket».

Mæland poengterer i meldingen at de to fylkeskommunene har et lovpålagt ansvar for å gjennomføre sammenslåingen.

– Jeg har gjort det jeg kan for å få prosessen i gang. Fylkeskommunene er best tjent med å utforme den nye fylkeskommunen selv, sier Mæland.