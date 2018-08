MDG mener Sandberg må gå av

NTB Innenriks

Da Sandberg tok med jobbtelefonen på en uanmeldt ferietur til Iran, brøt han sikkerhetsinstruksen og rådene fra Politiets sikkerhetstjeneste (PST).

Mens opposisjonspartiene venter svar på flere spørsmål de har stilt til statsminister Erna Solberg (H), mener Miljøpartiet De Grønne (MDG) at Sandberg selv må ta ansvar.

– Nå har det kommet fram nok i denne saken til at det er naturlig at Per Sandberg selv går av. Han har satt seg selv over rikets sikkerhet, og det er utilgivelig av en statsråd, sier partiets stortingsrepresentant og nasjonale talsperson Une Bastholm til NRK.

Partiet vil foreløpig ikke fremme mistillitsforslag mot Sandberg.

– Det ryddige og naturlige er at Sandberg selv ber om å få gå av, sier Bastholm. Hun legger til at hun vil følge med og vurdere eventuell mistillit når Stortinget åpner i oktober.

Sandberg sa torsdag at det er opp til statsministeren å vurdere hvem som skal være statsråd.

