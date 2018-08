Sandberg vil ikke svare på hvorfor han ikke varslet om Iran-reise

NTB Innenriks

– Jeg angrer selvfølgelig, og det har jeg beklaget, på at jeg ikke varslet. Og at jeg tok med meg telefonen har jeg beklaget. Og så skal jeg ikke gå inn på hvilke vurderinger jeg gjorde for at jeg valgte å ikke varsle, og at jeg valgte å ta med mobiltelefonen, sier Sandberg (Frp) ifølge VG. Han møtte torsdag pressen i Mandal, der han har besøkt Sjømatfestivalen.

Da Sandberg ble spurt om hvilke grunner han hadde til å ikke varsle Solberg på forhånd, forlot Sandberg gruppen av journalister, som på forhånd hadde fått beskjed om at de bare fikk stille ett spørsmål hver.

Det gikk to dager fra Sandberg ankom Iran, til han 24. juli varslet Statsministerens kontor om reisen. Dagen før hadde han varslet sitt eget embetsverk i Nærings- og fiskeridepartementet.

Ifølge VGs opplysninger har Sandberg allerede gjennomført en sikkerhetssamtale med PST tidligere denne uken, men Sandberg selv vil ikke bekrefte noe møte.

– Mine møter og brifer med PST kommenterer jeg ikke, sier han.

