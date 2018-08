NTB Innenriks

Politiet ble varslet om saken klokka 20.40.

– Vi fikk melding via helsevesenet om at en person var blitt slått ned med en spade, men foreløpig kan vi ikke bekrefte at det er en spade det er snakk om, opplyser operasjonsleder Rune Hekkelstrand i Oslo politidistrikt til NTB.

Han opplyser at de fire mistenkte hadde løpt fra stedet da politiet kom.

– Vi er der med flere patruljer, og har også vært i kontakt med fornærmede. Vedkommende var bevisst, men bar preg av hendelsen, sier han.

