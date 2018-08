Meldinger om voldtekt av fire norske jenter i Hellas

NTB Innenriks

– Vi velger nå å si ifra om dette, da vi mener vi har et ansvar for å fortelle om en slik alvorlig utvikling, sier informasjonsdirektør Jon Berge i If og Europeiske Reiseforsikring.

– Det kan være tilfeldig at dette skjer samtidig med alt vi sett i mediene om festkulturen på de greske øyene, men det er like fullt informasjon som bør fram, fortsetter han.

Hvert år blir det meldt inn voldtekter til selskapet, men ifølge Berge har de aldri fått det i et slikt omfang og kun fra ett land. Alle de fire norske jentene er i slutten av tenårene. Voldtektene skal ha skjedd i forbindelse med at de hadde vært på byen eller på diskotek i Hellas.

– Dette minner oss om at det skjer svært alvorlige ting på disse partystedene. Det er derfor viktig at alle som beveger seg ut i dette nattelivet også er klar over at ikke alle vil dem vel. Pass spesielt på at du aldri er alene eller for beruset, sier Berge.

