NTB Innenriks

Ifølge tiltalen svindlet mannen til seg pengene gjennom å sende inn meldekort der han opplyste at han ikke var i arbeid, til tross for at han mottok lønn fra arbeidsgiver, skriver NRK.

Trygdesvindel er et omfattende problem for Nav. I fjor anslo de at de leverer mellom 1.000 og 1.500 anmeldelser for trygdebedrageri i året, og at det årlig svindles trygd for nærmere åtte milliarder kroner.

(©NTB)